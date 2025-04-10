الدكتور صلاح هاشم يفوز بجائزة التفوق من جامعة الفيوم

كتب- محمد شاكر:

حصل الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، على جائزة التفوق في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من جامعة الفيوم.

وتسلم الجائزة أمس؛ من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد العلم السابع عشر 2025، الذى أقيم بمبنى القبة بمسرح جامعة الفيوم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، والدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق، وغيرهم.

صلاح هاشم أكاديمي مصري وخبير تنموي ولد في11 يونيو 1973 بمحافظة سوهاج، يعمل أستاذاً للتنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، ومحاضر بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وعمل أستاذ زائراً بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، وأستاذاً زائراً للسياسات الاجتماعية بجامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل مستشارا لوزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية من 2017 وحتى سبتمبر 2024، ومراقبا دائما في الأمم المتحدة، وأميناً لقطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، وأميناً عاماً للجنة العلمية الدائمة لترقية الأستاذة بالمجلس الأعلى للجامعات، وانتخب نقيباً للاجتماعيين في محافظة الفيوم من 2009 وحتى 2012م.

له أكثر من 23 مؤلف في مجال التخطيط والتنمية والفقر والعدالة الاجتماعية ورشحته 6 جامعات مصرية لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، شارك وزارة التضامن الاجتماعي فى وضع الاستراتيجية القومية للحماية الاجتماعية، وعلى المستوى الدولي شارك فى وضع خارطة الطريق لأرضيات الحماية الاجتماعية SPF في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وعمل مستشاراً للهلال الأحمر المصري لشئون التنمية، وخبيرا لبرامج الحماية الاجتماعية في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP والبنك الدولي World Bank ومؤسسة فريدريش إبرت الألمانية Fees.

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