"التعليم العالي" تعقد ورشة عمل لتعزيز تواجد المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية

كتب- عمر صبري:

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل الثانية لتعزيز تواجد المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور أيمن عاشور، وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري.

شهدت الورشة حضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، وعلا لورانس مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، وممثلي المعاهد الحاصلة على تقييم (+A).

في كلمته، أكد الدكتور جودة غانم، أن الورشة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين تواجد المعاهد العليا في التصنيفات العالمية، مشددًا على أهمية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري، الذي أصبح منصة رقمية رائدة في دعم الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز جودة العملية التعليمية بما يواكب المعايير الدولية.

وأشار "غانم"، إلى تبني الوزارة لخطة شاملة لتطوير المعاهد العليا القائمة وإنشاء معاهد جديدة في مختلف المحافظات، لتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، وتعزيز جودة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

من جانبها، أوضحت علا لورانس أن ورشة العمل الأولى حققت نتائج إيجابية، وأظهرت تفاعلًا قويًا من المعاهد المشاركة.

وأضافت أن بنك المعرفة المصري لم يعد مجرد منصة معرفية، بل أصبح شريكًا فاعلًا في تقديم خدمات التدريب والتعليم، ويعمل مع نخبة من الناشرين الدوليين.

ركزت الورشة الثانية على عدد من المحاور الأساسية، من بينها آليات دعم النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية محكمة خاصة بالمعاهد المتميزة، بهدف رفع معدلات النشر وتحسين مؤشرات التصنيف الدولي.

كما تم التأكيد على تمكين أعضاء هيئة التدريس من خلال توفير فرص تدريبية، تشجع على إنتاج أبحاث علمية قابلة للنشر في مجلات دولية معتمدة.

وتطرقت الورشة إلى أهمية ربط المعاهد العليا بالصناعة وسوق العمل، عبر شراكات مع القطاعات الإنتاجية، وتشجيع البرامج الدراسية البينية والمهنية، التي تسهم في تنمية المهارات وتعزيز فرص التوظيف.

كما قدم بنك المعرفة المصري عروضًا تفصيلية حول الدعم المتاح للمعاهد في مجالات النشر العلمي، وآليات إتاحة المجلات العلمية على المنصات العالمية، بما يسهم في رفع نسب الاستشهاد والاقتباس، وهي من المعايير الأساسية في التصنيفات الدولية.

واتُفق خلال الورشة على تنظيم دورات تدريبية إضافية بالتعاون مع بنك المعرفة، لتسهيل إصدار المجلات العلمية الخاصة بالمعاهد، والتواصل مع دور النشر العالمية.

وتم أيضًا استعراض الجهود التي تلت الورشة الأولى، ومنها عقد اجتماعات فردية مع المعاهد لشرح خطوات الوصول إلى خدمات بنك المعرفة، وتحديد فرص التحسين لكل معهد.

كما تم التشديد على ضرورة الترويج للبرامج التدريبية المتخصصة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي التصنيفات، لضمان مشاركة أكبر عدد من المستفيدين.

الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد اجتمع مسبقًا مع رؤساء وعمداء المعاهد الحاصلة على تقييم (+A)، ووجّه بضرورة تطوير العملية التعليمية، وتحديث اللوائح الدراسية، وإدخال البرامج البينية، وربط المعاهد بسوق العمل، والحصول على الاعتماد، والانضمام لمنصة "ادرس في مصر"، وتشجيع استقبال الطلاب الوافدين، مع العمل على التواجد الفعّال في التصنيفات الدولية.

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