رئيسها رضا حجازي.. ترتيب جامعة الريادة في تصنيف RUR 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST عن ترتيب ملحوظ في تصنيف Round University Ranking (RUR) العالمي لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي والاستدامة والتنوع الدولي لعام 2025 حيث جاءت جامعة الريادة في المرتبة التاسعة محليًا من بين 22 جامعة مصرية.

وتقدمت على جامعات دمياط التي جاءت في المرتبة العاشرة والجامعة البريطانية التي حلت في المرتبة 11 مصريًا وجامعة حلوان 13 مصريًا وجامعة بنها 16 محليًا.

كما حصلت جامعة الريادة على المرتبة 535عالميًا في مجال الاستدامة، وفي مجال التعليم رقم 1037 عالميًا، وفي مجال البحث العلمي رقم 795 عالميًا، وفي مجال التنوع الدولي رقم 1075 عالميًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة، أن إدارة الجامعة تعمل علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية وتحقيق التنمية المستدامة للجامعة في جميع المجالات والتخصصات.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الاهتمام بتطوير منظومة البحث العلمى وزيادة النشر العلمي الدولي في المجلات والدوريات المفهرسة عالميا وتقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين.

يذكر أن تصنيف RUR هو نظام تصنيف جامعات عالمي دولي، يقيس أداء 1100 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة ويعتمد على 4 معايير رئيسية تشمل: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية. كل معيار يتألف من مؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية تركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الأبعاد الدولية مما يعكس قدرتها على جذب الطلاب وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.

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