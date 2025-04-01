5 آلاف للغرفة 8 أيام.. أسعار مصيف جامعة عين شمس 2025

كتب- عمر صبري:

حدد قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس أسعار مصيف للعائلات جامعة عين شمس إلى مدينة رأس البر لصيف 2025، وذلك بعد فتح باب الحجز تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على توفير أفضل الخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

وبحسب جامعة عين شمس فإن المصيف يتميز بموقعه المتميز وشققها الفندقية المجهزة، بالإضافة إلى توفير خدمة الانتقالات بأتوبيسات سياحية فاخرة.

وأوضحت أن مواعيد المصيف تبدأ في الفترة من الرابع من يوليو المقبل وحتى الخامس من سبتمبر، على أن تكون مدة الفوج 8 أيام 7 ليال ويمكن الحجز بالتقسيط عن طريق سداد مبلغ 1000 جنيه لكل شقة ويمكن الحجز من خلال مقر إدارة نادي أون مبنى المكتبة المركزية خلف بنك مصر داخل حرم جامعة عين شمس.

وتهدف الجامعة من خلال هذا المصيف إلى توفير تجربة ممتعة ومريحة لجميع المستفيدين، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الجامعة، وذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وتبلغ قيمة المصيف شقة غرفة نوم وصالة بمبلغ 5 آلاف جنيه مصري بالإضافة إلى 4 كراسي في أتوبيس النقل، وشقة غرفتين نوم وصالة بمبلغ 7 آلاف و500 جنيه مصري، بالإضافة إلى 7 كراسي في أتوبيس النقل.

كما تبلغ مدة الإقامة 8 أيام و7 ليالي وهي مدة موحدة لكل الأفواج التي ستتطلقها الجامعة، من 4-7-2025، وحتى 12-9-2025، ويبلغ عدد الأفواج 10.

اقرأ أيضًا:

7 منشورات تحذيرية من تشغيلات لأدوية وكريمات للبشرة خلال مارس.. تعرف عليها‎

السكر بـ12.5 جنيه.. ننشر قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أبريل

محافظة القاهرة: إنجاز 85% من محور صلاح سالم وتفكيك كوبري السيدة عائشة في هذا التوقيت