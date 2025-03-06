"هندسة حلوان" تفوز بالمركز الأول في مسابقة Port Said Engineering Day

كتب- عمر صبري:

حقق فريق "Oracle" من كلية الهندسة بجامعة حلوان المركز الأول في مسار هندسة الحاسبات بمسابقة Port Said Engineering Day في دورتها الـ 15 لعام 2025، متفوقًا على أكثر من 400 مشروع ممثلين عن 40 جامعة مصرية.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المسلاوي، عميد الكلية، في المسابقة التي أقيمت بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وبإشراف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).

وضم الفريق الفائز: نورالدين مجدي، ومهاب ياسر، ومحمد محمود أحمد، وذلك بمشروع مبتكر بعنوان: Intelligent Oracle Smart Grid Water Flow Meter Based on Artificial Intelligence (OWM).

من جانبه، أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن فخره واعتزازه بالطلاب الفائزين، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب العملي والتطبيقي ضمن العملية التعليمية، وتشجع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمبادرات التي تصقل مهاراتهم وتعزز خبراتهم العملية.

وأكد "قنديل"، أن مثل هذه المشاركات تمثل فرصة حقيقية لتحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية مبتكرة تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار دعم الجامعة للمواهب الشابة والمبدعين من طلابها.

وأوضح الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، أن جهاز Oracle Water Flow Meter (OWM) هو عداد ذكي لمراقبة استهلاك المياه يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، حيث يعمل على:

- اكتشاف التسريبات وإيقافها تلقائيًا عند المصدر.

- تنبيه المستخدم في حال حدوث تسرب مع إمكانية إغلاق المياه عبر التطبيق بضغطة زر.

- تقديم تحليلات فورية لاستهلاك المياه مع التنبؤ بالاستهلاك المستقبلي.

- تحليل جودة المياه وقياس نسبة نقائها.

وأشار "المسلاوي"، إلى أن المشروع يُمثل حلًا مستدامًا يساعد في خفض تكاليف استهلاك المياه والحفاظ عليها، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الابتكار والاستدامة.

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