تعاون بين جامعة القاهرة و"قضايا الدولة" للتكامل في المجالات القانونية والعلمية

كتب- عمر صبري:

وقع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات البحث العلمي والتدريب وتبادل الخبرات وتنمية الثقافة القانونية، وذلك خلال احتفالية أقيمت بقاعة أحمد لطفي السيد.

وفي كلمته، أعرب رئيس جامعة القاهرة عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق القانونية للدولة، وتمثيلها أمام القضاء في الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإشراف الفني على الإدارات القانونية وصياغة العقود الحكومية.

وأوضح أن الاتفاق يشمل تولي الهيئة متابعة القضايا الهامة التي تكون الجامعة طرفًا فيها، مع العمل على تقديم الدعم المتبادل من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، إلى جانب الدورات التدريبية في مجالات البحث القانوني والتطبيق العملي.

من جانبه، أكد المستشار عبد الرازق شعيب سعادته بالتعاون مع جامعة القاهرة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تطوير الكفاءات القانونية وتعزيز الوعي القانوني، وتقديم الدعم الفني للجامعة. كما ثمّن تنظيم الجامعة لاحتفالية تكريم رؤساء الهيئات القضائية من خريجيها.

ويتضمن البروتوكول تنمية التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الدراسات والبحوث والإنتاج العلمي في المجالات القانونية والإدارية والاقتصادية، وإتاحة المراجع والدوريات للباحثين وأعضاء هيئة قضايا الدولة وأسرهم، وتنظيم فعاليات علمية وتدريبية مشتركة، وتعزيز التعاون البحثي وتبادل الخبرات الأكاديمية والتنفيذية.

كما يستهدف دعم المكتبات القانونية لدى الطرفين بالمراجع والموسوعات والأبحاث المتخصصة، وتولي هيئة قضايا الدولة إدارة القضايا الكبرى الخاصة بالجامعة.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين مركز الدراسات القضائية بالهيئة وجامعة القاهرة لتنسيق البرامج والأنشطة وتطوير البروتوكول بما يحقق أهداف الطرفين، مع رفع التوصيات والإجراءات التنفيذية للاعتماد.

شهد توقيع البروتوكول، حضور عدد من قيادات جامعة القاهرة وهيئة قضايا الدولة، من بينهم: المستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد سليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للجامعة، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل العلمي والمهني بين المؤسستين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا الدولة بكفاءة عالية.

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