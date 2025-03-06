رئيس جامعة عين شمس يستقبل نائب رئيس جامعة إيست لندن لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور بول مارشال، نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم والبحث العلمي.

جاء اللقاء بحضور الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد الصباغ، وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هويدا بركات، مدير التعاون الأكاديمي الإقليمي لجامعة إيست لندن، والدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، والدكتور محمود خليل، مدير البرامج الدولية بكلية الهندسة، والدكتورة شيرين راضي، مدير البرامج الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات.

وتناول اللقاء مناقشة فرص إطلاق برامج أكاديمية مشتركة بين الجامعتين، خاصة في كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى بحث آليات توسيع نطاق الشراكة مع اقتراب انطلاق الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية الدولية.

وأكد الدكتور محمد ضياء، أن جامعة عين شمس تحرص على تعزيز التعاون الدولي مع الجامعات المرموقة عالميًا، بما يحقق تبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية ويخدم تطلعات الجامعة في تقديم برامج تعليمية متميزة وفق أعلى المعايير الدولية.

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