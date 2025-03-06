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تضم 14 كلية.. كل ما تريد معرفته عن جامعة القاهرة الأهلية 2025

07:00 ص الخميس 06 مارس 2025

وزارة التعليم العالي

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كتب- عمر صبري:

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نشر سلسلة "إنفوجرافات الجامعات الأهلية الجديدة"، التي تسلط الضوء على الجامعات الأهلية التي وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشائها، في إطار التوسع في منظومة التعليم العالي وتعزيز جودة التعليم الجامعي.

تضم هذه الجامعات 101 كلية متنوعة، تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة تواكب احتياجات سوق العمل، وتوفر بيئة أكاديمية تدعم الابتكار والتميز.

وفي هذا الإطار، استعرضت وزارة التعليم العالي، معلومات هن جامعة القاهرة الأهلية، التي تبدأ الدراسة بها في العام الجامعي 2025/2026، وتضم 14 كلية تشمل:

1. كلية الطب

2. كلية طب الأسنان

3. كلية الصيدلة

4. كلية التمريض

5. كلية العلاج الطبيعي

6. كلية الهندسة

7. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

8. كلية العلوم

9. كلية الطب البيطري

10. كلية التجارة

11. كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

12. كلية الإعلام

13. كلية التربية للطفولة المبكرة

14. كلية الحقوق

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