جامعة السويدي للتكنولوجيا تُطلق مسابقة TechTank لدعم ريادة الأعمال لطلاب المدارس

كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) – بوليتكنك مصر TechTank، وهي مسابقة تهدف إلى اكتشاف وتمكين العقول الشابة من طلاب المرحلة الثانوية، حيث توفر لهم فرصة لعرض أفكارهم المبتكرة أمام نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين، بالإضافة إلى جائزة مالية كبيرة وفرصة لتحويل ابتكارتهم إلى مشاريع على أرض الواقع.

تستهدف المسابقة الطلاب في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، حيث يمكن لكل مدرسة ترشيح ثلاث فرق، يتكون كل منها من ثلاثة أعضاء. وسيحصل المشاركون على فرصة التنافس في مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل: تكنولوجيا المعلومات، هندسة النقل، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، تصميم المنتجات، الطاقة، الزراعة، وتطوير الألعاب، وغيرها من القطاعات المبتكرة. من المقرر أن يكون آخر موعد لتقديم المشروعات يوم 20 مارس 2025، بينما سيُقام يوم العرض النهائي وإعلان الفائزين في 14 أبريل 2025.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية جامعة السويدي للتكنولوجيا (SU Tech) - بوليتكنك مصر لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، عبر إتاحة منصة تعليمية تنافسية تربط التعليم بالصناعة، مما يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم العملية وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

كما تسعى الجامعة من خلال هذه المسابقة إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتمكين الجيل الجديد من مواجهة متغيرات السوق، عبر تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وفي هذا السياق، صرح المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر، قائلًا:" Tech Tankتمثل فرصة ذهبية لطلاب المرحلة الثانوية لإخراج أفكارهم إلى النور وتحويلها إلى حلول عملية تواكب متطلبات صناعة المستقبل.

وأضاف: إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دعم رواد الأعمال الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار هما الركيزتان الأساسيتان لبناء مستقبل مزدهر لمصر. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نعلن عن تقديم جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه مصري لأصحاب أفضل فكرة قابلة للتطبيق وتحويلها إلى مشروع ملموس".

وأكد السويدي أن الجامعة، منذ تأسيسها، تضع نصب أعينها تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة. ونتيجة لذلك، يتميز خريجو جامعة السويدي للتكنولوجيا – بوليتكنك مصر (SU Tech) بجاهزيتهم الكاملة للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.

من جانبها، أكدت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي (EDTECH)، أن جامعة السويدي للتكنولوجيا – (SU Tech) بوليتكنك مصر، تلتزم بتوفير بيئة تعليمية متطورة تعزز الابتكار والتعليم العملي، وذلك وفق شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية عالمية تضمن للطلاب مستوىً أكاديميًا متقدمًا وتجارب تعليمية تواكب احتياجات السوق.

وأضافت أن TechTank يأتي امتدادًا لهذه الرؤية، حيث يوفر للطلاب من كافة المدارس فرصة فريدة لتطبيق ما تعلموه في بيئة تنافسية حقيقية، تمكنهم من اختبار أفكارهم، وتطويرها، وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل والمساهمة في صناعة المستقبل.