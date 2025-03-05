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استئصال ورم نادر من عين رضيعة عمرها يوم بمستشفيات جامعة عين شمس - صور

05:48 م الأربعاء 05 مارس 2025
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  • عرض 3 صورة
    استئصال ورم نادر من عين رضيعة عمرها يوم بمستشفيات جامعة عين شمس
  • عرض 3 صورة
    استئصال ورم نادر من عين رضيعة عمرها يوم بمستشفيات جامعة عين شمس
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كتب- عمر صبري:

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة عين شمس من التعامل مع حالة نادرة لرضيعة وُلدت بعملية قيصرية وهي تعاني من جحوظ شديد في العين اليمنى، نتيجة ورم وعائي ليمفاوي خلف العين.

تم استقبال الطفلة حديثة الولادة في حضّانة مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس، حيث خضعت لفحوصات متقدمة، من بينها الأشعة المقطعية التي كشفت عن طبيعة الورم المسبب للحالة.

تعامل الفريق الطبي في الحضانة مع الحالة بدقة، وحرص على ترطيب العين والقرنية لتجنب المضاعفات، حتى تم تجهيزها للجراحة بواسطة طاقم تخدير متخصص.

بالإضافة إلى الورم، كانت الطفلة تعاني من شفة أرنبية، ما استلزم متابعة دقيقة لحالتها الصحية.

أجريت الجراحة الدقيقة أمس الثلاثاء 4 مارس 2025 داخل العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجراحي، حيث قام أساتذة طب وجراحة العيون باستئصال الورم بنجاح، وعادت العين إلى موضعها الطبيعي.

ويواصل الفريق الطبي متابعة الطفلة وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وظيفة العين وتطور حالتها الصحية، في خطوة تُبرز كفاءة وتفاني الفرق الطبية في مستشفيات جامعة عين شمس في التعامل مع الحالات النادرة والمعقدة، وتعزز مكانتها كصرح طبي رائد في مصر.

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