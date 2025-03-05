بتمويل يصل لـ10 آلاف يورو.. فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - يونسكو من أجل المرأة في العلم"

كتب - عمر صبري:

أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب الترشح لبرنامج "لوريال - يونسكو من أجل المرأة في العلم" (L'Oréal-UNESCO For Women in Science – 2025)، وذلك بناءً على ما ورد من أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة الباحثات الشابات في مختلف مجالات العلوم داخل مصر، حيث يكرّم ويدعم العالمات المتميزات في علوم الحياة (مثل علم الأحياء، الكيمياء، الفيزياء الحيوية، علم الوراثة، علم وظائف الأعضاء، علوم الأعصاب، التكنولوجيا الحيوية، علم البيئة، وعلم السلوك)، بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء، الكيمياء، هندسة البترول، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، وعلوم الأرض).

يتم سنويًا تكريم ثلاث باحثات مصريات متميزات تقديرًا لجودة أبحاثهن وتشجيعًا لهن على مواصلة مسيرتهن المهنية في مجال العلوم.

المنح البحثية المتاحة ضمن البرنامج:

* زمالتان لباحثتين في مرحلة ما بعد الدكتوراه، بقيمة 10,000 يورو لكل منهما.

* منحة لطالبة دكتوراه بقيمة 6,000 يورو.

الموعد النهائي لتقديم الترشيحات: 1 يوليو 2025.

لمزيد من المعلومات حول البرنامج وللتقديم، يمكن زيارة الموقع الرسمي.. اضغط هنا

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