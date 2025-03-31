الثلاثاء المقبل.. فتح باب التقديم لوظائف بالمدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر وأكتوبر
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية في مدينتي بدر والسادس من أكتوبر، بدءًا من الثلاثاء 1 أبريل 2025.
وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يستمر التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر حتى 1 أكتوبر 2025.
خطوات التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية
وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية كالتالي:
- الدخول على رابط التقديم من هنا:
- إدخال الرقم القومي.
- ادخال تاريخ الميلاد.
- تحديد محافظة الميلاد.
- تحديد النوع.
- الضغط على "تسجيل الدخول".
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