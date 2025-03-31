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الثلاثاء المقبل.. فتح باب التقديم لوظائف بالمدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر وأكتوبر

07:00 ص الإثنين 31 مارس 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية في مدينتي بدر والسادس من أكتوبر، بدءًا من الثلاثاء 1 أبريل 2025.

وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يستمر التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر حتى 1 أكتوبر 2025.

خطوات التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية

وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم لوظائف المدارس المصرية الألمانية كالتالي:

- الدخول على رابط التقديم من هنا:

- إدخال الرقم القومي.

- ادخال تاريخ الميلاد.

- تحديد محافظة الميلاد.

- تحديد النوع.

- الضغط على "تسجيل الدخول".

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