قرار رسمي.. منح العاملين بجامعة عين شمس إجازة يوم الخميس استكمالًا لإجازة العيد

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها وكلياتها ومعاهدها أجازة يوم الخميس الموافق 2025/4/3 استكمالاً لإجازة عيد الفطر المبارك لسنة 1446هـ /2025م .

وأوضح أنه سيتم احتساب يوم الخميس الموافق 2025/4/3 من رصيد الإجازات الإعتيادية.

وأكد القرار أنه لعمداء الكليات والمعاهد وضع النظام الذي يتفق مع ظروف العمل خلال تلك الأيام.

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