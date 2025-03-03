إعلان بطولة الخماسي الحديث للجامعات والمعاهد العليا المصرية

كتب- عمر صبري:

أُقيمت منافسات بطولة الخماسي الحديث في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للخماسي الحديث، بمشاركة (٨٢) طالبًا وطالبة من (١٥) جامعة.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

فردي طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ مروان أحمد السيد الجامعة الكندية.

- المركز الثاني: الطالب/ يوسف محمد بيومي، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثالث: الطالب/ آمر علي مسعد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

فردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ حبيبة هيثم إسماعيل، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثاني: الطالبة/ جنى شريف إبراهيم، الجامعة البريطانية في مصر.

- المركز الثالث: الطالبة/ دهب شريف مصطفى، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فرق طلبة:

- المركز الأول:

- الطالب/ يوسف محمد بيومي.

- الطالب/ آمر علي مسعد، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثاني:

- الطالب/ أحمد عبد السلام.

- الطالبة/جوسان أشرف، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثالث: الطالبة/ ليسدى مالا ببللى.

- الطالب/ كريم أحمد سعد، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

فرق طالبات:

- المركز الأول:

- الطالبة/ دهب شريف مصطفى.

- الطالبة/جنى برعي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- المركز الثاني: الطالبة/ روى مجدي سليمان.

- الطالبة/ بسملة محمد عبد اللطيف، جامعة الإسكندرية .

- المركز الثالث:

الطالبة/ إسراء وائل عزت.

- الطالبة/ فرح مجدي أمين، جامعة حلوان.

فرق مختلط:

- المركز الأول:

- الطالب/ يوسف محمد بيومي.

- الطالبة/ حبيبة هيثم إسماعيل، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

- المركز الثاني:

- الطالب/ محمد جمال محمد.

- الطالبة/ جنى شريف إبراهيم، الجامعة البريطانية في مصر .

- المركز الثالث:

الطالبة/ ليسدى مالا بيللى.

- الطالبة/ دهب شريف مصطفى، الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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