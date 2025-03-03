"قصر العيني" تحصد جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو

كتب- عمر صبري:

حصدت جامعة القاهرة، ممثلة في كلية الطب ومستشفيات قصر العيني، جائزة التميز في التعليم والتدريب على تقنية الإيكمو (ECLS)، من منظمة دعم الحياة خارج الجسم (ELSO)، خلال المؤتمر السنوي الحادي عشر لفرع جنوب غرب آسيا وأفريقيا (SWAAC ELSO)، الذي أُقيم في أبوظبي من 6 إلى 8 فبراير 2025.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للدور الريادي للجامعة ومستشفياتها في تدريب الفرق الطبية على تقنية الإيكمو على مستوى العالم، مما يعزز مكانة جامعة القاهرة كمنارة للتعليم الطبي والبحث العلمي في هذا المجال المتقدم.

وتُعد منظمة ELSO جهة دولية معنية بتطوير البحث والتعليم في مجال دعم الحياة خارج الجسم، ورفع جودة الرعاية الصحية عالميًا عبر التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات الطبية. وقد ناقش المؤتمر أحدث التطورات في تقنية الإيكمو من خلال جلسات علمية وورش عمل شملت مجالات التخدير، جراحة القلب، طب الأطفال، الأوعية الدموية، العلاج الطبيعي، التغذية السريرية، والأمراض المعدية.

وخلال المؤتمر، حصل أيضًا الأستاذ الدكتور أكرم عبد الباري، أستاذ الحالات الحرجة ومدير وحدة الإيكمو بقصر العيني، على الجائزة نفسها، تكريمًا لإسهاماته البحثية والعلمية في هذا المجال، ودوره البارز في تدريب الفرق الطبية وتعزيز التعليم الطبي بالمنطقة. وقد سبق أن شغل الدكتور أكرم رئاسة فرع جنوب غرب آسيا وأفريقيا بمنظمة ELSO من 2020 إلى 2022، وأسهم في تطوير استراتيجيات التدريب ورفع كفاءة الرعاية الصحية إقليميًا.

وفي تعليقه على الجائزة، قال الدكتور أكرم عبد الباري:

"الحصول على هذه الجائزة هو تتويج لجهود فريق وحدة الإيكمو بمستشفى قصر العيني، وبدعم كامل من جامعة القاهرة، نجحنا في تقديم نموذج متطور في العناية المركزة ينقذ الأرواح ويعزز الابتكار."

وأكد أن رسالتهم تمتد لتدريب الأجيال القادمة من الأطباء وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدًا بالتعاون المستمر بين أقسام الكلية. كما خص بالشكر الدكتور أكرم عبد الباري والدكتورة عالية عبد الفتاح، أستاذ الحالات الحرجة، التي بادرت بإدخال تقنية الإيكمو وإنشاء الوحدة عام 2013، وتم تكريمها أيضًا خلال المؤتمر.

واختتم الدكتور حسام صلاح مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ريادة مصر في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة، ويبرهن على كفاءة الأطباء المصريين في الساحة الدولية.

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