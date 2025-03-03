استحداث برامج دراسية مزدوجة بين جامعتي القاهرة وشنغهاي الدولية

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، نظيرته الدكتورة يين دونغمي، رئيس جامعة شنغهاي الدولية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

شهد اللقاء حضور عدد من قيادات الجامعة، بينهم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات المعنية.

وأوضح الدكتور عبد الصادق أن الاجتماع تناول سبل التعاون المشترك من خلال:

- تأسيس المركز المصري الصيني للتواصل الثقافي والإنساني.

- استحداث برامج دراسية مشتركة أو مزدوجة لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجالات: اللغات، الاقتصاد، القانون، الإدارة، الآثار، والإعلام.

- توسيع التعاون في إطار رابطة الجامعات الصينية العربية 10+10.

- تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

- تقديم منح دراسية من جامعة شنغهاي الدولية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن العلاقات بين مصر والصين استراتيجية وتاريخية، مشيرًا إلى أهمية التعليم العالي والبحث العلمي كركيزة أساسية لنقل المعرفة ودعم الابتكار وإعداد كوادر أكاديمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

من جانبها، أعربت الدكتورة يين دونغمي عن سعادتها بزيارة جامعة القاهرة، مشيرة إلى أن جامعة شنغهاي الدولية تضم نحو 10 آلاف طالب من نخبة الطلاب في الصين، مؤكدة اهتمامها بتوسيع شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات العربية، وفي مقدمتها جامعة القاهرة.

وخلال اللقاء، وجهت "يين دونغمي" دعوة رسمية لرئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة شنغهاي الدولية للاطلاع على أنشطتها التعليمية والبحثية، كما اقترحت استضافة جامعة القاهرة للاجتماع السنوي المقبل لرابطة الجامعات الصينية العربية 10+10.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايا التذكارية، أعقبه جولة لوفد جامعة شنغهاي الدولية داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة للتعرف على مقتنيات متحف الكلية.

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