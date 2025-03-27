وزير التعليم العالي ينعى رئيس جامعة الأزهر السابق

كتب- عمر صبري:

نعى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة وتشييع جثمان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، غدًا من الجامع الأزهر عقب صلاة الجمعة.

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