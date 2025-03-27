مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني يزور وكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون

كتب- أحمد الجندي:

استقبل الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم بمكتبه عميد مهندس معمر حدادين، مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني، والوفد المرافق له، اليوم الموافق 27 مارس 2025 وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، استعرض "صدقي" أحدث ما وصلت إليه وكالة الفضاء المصرية من إنجازات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى المشروعات الرائدة التي تعمل عليها الوكالة لدعم خطط التنمية المستدامة، وفي ختام الاجتماع قام الرئيس التنفيذي بتسليم درع وكالة الفضاء المصرية إلى السيد معمر حدادين تقديرًا للعلاقات المتميزة بين المؤسستين.

عقب ذلك، اصطحب الدكتور شريف صدقي الوفد في جولة تفقدية داخل معامل وكالة الفضاء المصرية، شملت معمل الاختبارات البيئية والتكامل معمل تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AIT)، "والمحطة الأرضية" محطة التحكم واستقبال الأقمار الصناعية، حيث تابع عمليات التحكم في القمر الصناعي "مصر سات 2"، واطلع على الإمكانات التقنية المتقدمة للقمر،، وكذلك أكاديمية الفضاء الذي يضم أحدث معامل التدريب والتأهيل في علوم الفضاء، ومنها معمل الأقمار الصناعية التعليمية (Space Keys)، كما زار القاعة الرئيسية للمؤتمرات التي ستستضيف فعاليات المؤتمر الدولي New Space Africa 2025، والذي يُعد منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الفضاء.، إضافة إلى معمل التحكم في وجهة القمر الصناعي، حيث اطلع على جهاز محاكاة البيئة الفضائية لديناميكا الأقمار الصناعية، الذي يُستخدم في التأهيل الفضائي لأنظمة التحكم والتوجيه أثناء الطيران، ويُعد الوحيد من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على توطيد علاقاتها مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بُعد، بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ويسهم في تطوير الكوادر المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

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