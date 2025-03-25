جامعة حلوان التكنولوجية الدولية والهيئة الألمانية تبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي والتكنولوجي

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) ، والسفارة الألمانية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا.

وتناولت المباحثات آفاق الشراكة بين جامعة حلوان التكنولوجية الدولية والهيئة الألمانية، بالإضافة إلى مناقشة البرامج الأكاديمية المقترحة، وسبل تبادل الخبرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وضم الوفد الألماني كلًّا من الدكتورة Wiebke Bachmann، مديرة مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) بالقاهرة، و Lorena Mohrالمستشارة العلمية بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وتطرقت المناقشات إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل جامعة حلوان الحكومية، بما يتيح فرصًا أكاديمية وبحثية جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، إضافةً إلى تعزيز التبادل العلمي والتكنولوجي بين الجانبين.

وتم استعراض البرامج التعليمية والتكنولوجية التي تقدمها جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، وكيفية الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير المناهج والتطبيقات الحديثة.

وأكد قنديل أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في تطوير منظومة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الهيئة الألمانية ستسهم في دعم مسيرة الجامعة نحو تقديم تعليم تكنولوجي متطور يواكب متطلبات سوق العمل.

وشارك في اللقاء من جانب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي للجامعة التكنولوجية، والدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية، والدكتور حلمي الزغبي، وكيل الكلية.

وتعكس هذه الخطوة حرص جامعة حلوان التكنولوجية الدولية على بناء شراكات دولية قوية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم العالي، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية على المستوى العالمي.

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