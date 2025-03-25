تعرف على ترتيب جامعة عين شمس في جميع تخصصات تصنيف QS 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، تفاصيل تصنيف QS العالمي نتائج نسخته للتخصصات الجامعية للعام 2025، وجاءت بظهور الجامعة في الـ5 علوم الأساسية للتصنيف وذلك بظهورها أول مرة فى تخصص العلوم الإنسانية إلى جانب ظهورها في ١٥ تخصصا فرعيا وهي:

تخصص الهندسة والتكنولوجيا: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 267 وفي تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400.

وفي تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–250 وفي تخصص الهندسة الميكانيكية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 301–350.

وفي تخصص الهندسة الكيميائية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400 و في تخصص الهندسة المدنية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–275 وفي تخصص علوم الحياة والطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الترتيب 315.

وفي تخصص الزراعة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251-300، وفي تخصص العلوم البيولوجية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 351–400، في تخصص الطب: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 251–300

أما في تخصص الصيدلة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 151–200، في تخصص العلوم الطبيعية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401–450، في تخصص الكيمياء: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة301–350، في تخصص العلوم البيئية: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 401–450، في تخصص الرياضيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة401 - 450، في تخصص علوم المواد: تم إدراج جامعة عين شمس بتخصص الفيزياء والفلك في الفئة 451–500.

وفي تخصص الآداب والإنسانيات: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 501–550 في تخصص العمارة: تم إدراج جامعة عين شمس في الفئة 201–260 في تخصص العلوم الاجتماعية والإدارية: تم إدراج جامعة عين شمس الفئة 501–550.



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