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تنسيق 2025.. قرار من "الأعلى للجامعات" بتشكيل لجنة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

01:27 م الأحد 23 مارس 2025

الدكتور محمد أيمن عاشور

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كتب- عمر صبري:

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، على إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات.

وستتولى اللجنة مراقبة ومتابعة أعمال امتحانات القدرات في الكليات التي يتطلب القبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الجامعي 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر يونيو المقبل لتشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2025 - 2026 وذلك للعام الجامعي الجديد.

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الدكتور محمد أيمن عاشور المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي
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