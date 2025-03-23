رئيس جامعة القاهرة يكرم الفريق الطبي بمستشفى الثدي الحاصل على الجائزة الذهبية

كتب- عمر صبري:

كرم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الفريق الطبي بمستشفي الثدي بالتجمع الحاصل على الجائزة الذهبية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى وتطوير برامج توجيه وتثقيف مرضى سرطان الثدي، ضمن جوائز السعودي الألماني الصحية في نسختها الثالثة، تقديرًا للإنجازات الرائدة التي حققها المستشفى في مجالات الجائزة، وجاء التكريم في حضور الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للاورام، والدكتور عماد عبيد وكيل المعهد، والدكتورة داليا قدري مدير عام مستشفيات المعهد، ولفيف من أساتذة الأورام بالمستشفى.

واعرب رئيس الجامعة عن بالغ امتنانه وتقديره للفائزين بالجائزة، والذين قدموا نموذجا رائعا للتفانى والإخلاص، والولاء والانتماء، بتبرعهم بكامل قيمة الجائزة (نصف مليون جنيه)، لإنشاء أول وحدة للعلاج الطبيعي لأورام الثدي بالمستشفي.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للفريق الطبي الفائز، مؤكدًا أن الحصول على هذه الجائزة يعكس الجهود الملموسة التي بذلوها، ومشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على تسليط الضوء على النماذج الملهمة من القيادات الشابة التي ينبغى الاقتداء بها، وبما يحفز الأجيال القادمة على المزيد من العطاء.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلي الدور المهم الذي يقوم به المعهد القومي للأورام كأحد أبرز الصروح الطبية الرائدة في مصر والمنطقة، وتقديمه الخدمات الجليلة لمرضى السرطان، والحرص على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود الكبرى للقائمين على إدارة المعهد والمستشفيات التابعة له في سبيل الإرتقاء وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضي.



وضم فريق العمل الحائز علي الجائزة الذهبية لأفضل مشروع لتحسين تجربة المرضى وتطوير برامج توجيه وتثقيف مرضى سرطان الثدي في نسختها الثالثة كلًا من الدكتور عماد شاش مدير مستشفي الثدي، والدكتورة ريم عيد نائب مدير مستشفي الثدي، والدكتورة غادة إمام نائب مدير المستشفى لشئون العيادات ومدير الصيدلية، والدكتورة منى الحصري مدير وحدة متابعة حالات المرضى، والدكتورة فاطمة بكتاش مدير وحدة التثقيف والدعم النفسي.

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