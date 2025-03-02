رابط التقديم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة 2026 – 2027

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب رعاية المبتعثين بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لبرامج الفولبرايت المختلفة والمقدمة للباحثين والأساتذة المصريين والأمريكيين للعام الأكاديمي 2026-2027، فى إطار سعي مكتب رعاية المبعوثين لتعميم الإعلانات الخاصة بالمنح المقدمة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة عين شمس.

وأوضحت جامعة عين شمس أنها تتناول المنح المقدمة برامج مختلفة للسفر إلى الولايات المتحدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ومعاونيهم ومنح أخرى مقدمة لاستضافة أعضاء هيئة التدريس والخبراء بالولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية لإعداد المشروعات المشتركة أو المقررات الدراسية أو لإعداد ورش عمل بالجامعات المصرية.

لمزيد من المعلومات حول المنح المقدمة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والأمريكية اضغط هنا.

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