تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الإعلام جامعة عين شمس، ندوة توعوية بعنوان "المخدرات بين الحقيقة والوهم"، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

نظم الندوة الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة الاتحادات والأسر الطلابية واتحاد طلاب كلية الإعلام، تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء.

وافتتحت الدكتورة هبة شاهين الندوةَ، مشيرةً إلى أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، وأكدت أهمية الحفاظ على الصحة النفسية والبدنية، باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل الوطن، وشددت على ضرورة التوعية بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية، وأوضحت أن العيش بطريقة سليمة خالية من الأمراض الجسدية والنفسية هو مفتاح النجاح وضمان لمستقبل آمن ومستقر.

وأبرزت الدكتورة سلوى سليمان وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تعزيز وعي الطلاب بأهمية تبني أنماط حياة صحية، والمساهمة الفعالة في بناء مجتمع قوي وسليم، وأبرزت فاعلية هذه الندوات في دعم جهود الدولة في مكافحة الإدمان وتعزيز الوعي المجتمعي.

واستعرضت د.رشا محمد رشاد، الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء أهمية تقليل الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة تُباع، مشيرةً إلى تنفيذ برامج وقائية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعيتهم بمخاطر المخدرات وأضرارها الصحية والسلوكية.

وأشارت رشاد إلى أهمية الجانب الإعلامي وكيفية تخطي الأفلام والمسلسلات غير السوية التي تروج للمخدرات.

وأكدت الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهمية التأهيل النفسي في رحلة العلاج، موضحةً أن صندوق مكافحة الإدمان يوفِّر خدمات استشارية والعلاج بالمجان في سرية تامة على مدار 24 ساعة، عبر الخط الساخن 16023.

وأشار الدكتور محمد مصطفى محمد، خبير السموم والمخدرات بالطب الشرعي ومستشار بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، وعضو الهيئة العليا للمرصد الوطني للإدمان، إلى تزايد أعداد المدمنين في الآونة الأخيرة، وتزايد عدد السيدات.

وأوضح محمد أن المخدرات تضعف إرادة المدمن؛ مما يدفعه للبحث عنها دون اكتراث بمتطلبات حياته اليومية، فضلًا عن انعكاساتها السلبية على صحته وتأثيره المدمر على أسرته ومحيطه الاجتماعي.

وأكد خبير السموم والمخدرات أن المخدرات باتت العنصر الأساسي وراء معظم الجرائم والحوادث خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى خطورتها البالغة على الفرد والمجتمع.

وأوضح محمد أن زيادة المعروض من المخدرات خلال السنوات الأخيرة يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود المكافحة؛ مما يستلزم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها، مؤكدًا أن خفض الطلب على المواد المخدرة يبدأ من قناعة الشخص ذاته، حيث يُعد الوعي الذاتي والإدراك الحقيقي لمخاطر الإدمان حجر الأساس في مقاومة التعاطي.

وتناول خبير السموم والمخدرات شرحًا مفصلًا أنواع المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، والمفاهيم الخاطئة المرتبطة بتعاطي المخدرات، ومنها الاعتقاد بأنها وسيلة للهروب من المشكلات أو تعزيز القدرة على التركيز والأداء.

وتطرق محمد إلى أهم المؤشرات السلوكية التي قد تكشف عن تعاطي المخدرات، موضحًا أن الأهل والأصدقاء يمكنهم ملاحظة هذه العلامات والتدخل المبكر لحماية أبنائهم.

وتضمنت الندوة عرضًا للفيلم الدرامي "4×6"، الذي يهدف إلى توعية الطلاب بمخاطر الإدمان بأسلوب واقعي مؤثر.

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