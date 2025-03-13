8 شروط ورابط التقديم في منح الماجستير والدكتوراه بأكاديمية البحث العلمي 2025

كتب- عمر صبري:

بدأت أكاديمية البحث العلمي فتح باب التقديم على منح ماجستير ودكتوراة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وأقسام البحوث والتطوير بالشركات والكيانات الصناعية حتى نهاية شهر أبريل 2025.

وفيما يلي شروط التقدم لمنح الماجستير والدكتوراه بأكاديميةالبحث العلمي 2025:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

أن يكون المتقدم قد حصل على درجة البكالوريوس (والماجستير بالنسبة لمتقدمي الدكتوراة) من أحد الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وبحد أدنى جيد جدًا

ألا يزيد سن المتقدم للماجستير عن 30 سنة، والدكتوراة عن 35 سنة.

أن يكون المتقدم يتبع أحد الجهات البحثية أو أقسام البحوث والتطوير بأحد الشركات أو المصانع (سواء بالتعيين أو التعاقد أو التدريب).

ألا يكون منتفعًا بمنحة أو بعثة دراسية من أية جهة أخرى، ولا يجوز الجمع بين منحتين.

أداء الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو مؤجل بالنسبة للذكور، وأداء الخدمة العامة للإناث.

المفاضلة بين المتقدمين تتم علي حسب التقدير التراكمي وفي حالة التساوي سوف تتم المفاضلة في ذات المجال على حسب الخبرة العملية في المجال المطلوب دراسته.

بالنسبة لغير المعينين فالمنحة ليست تعيين أو التزام من الأكاديمية أو الدولة بالتعيين.

يتم التقدم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للأكاديمية، ولن ينظر للطلبات المقدمة بأي طريقة أخرى.

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