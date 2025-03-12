“بلاستازيا”.. مشروع طلابي بـ"إعلام القاهرة" لتدوير البلاستيك لصناعة أطراف صناعية

(مصراوي):

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة – قسم العلاقات العامة والإعلان، مشروع تخرجهم تحت اسم "بلاستازيا"، والذي يهدف إلى إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها إلى أطراف صناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويهدف المشروع إلى تحقيق تأثير بيئي واجتماعي إيجابي عبر توفير حلول منخفضة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع المساهمة في تقليل التلوث البيئي الناتج عن البلاستيك.

ويعتمد المشروع على إعادة تدوير البلاستيك المهدر لاستخدامه كمادة خام في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مما يتيح تصميم أطراف صناعية أكثر خفة وراحة وبأسعار معقولة مقارنةً بالأطراف التقليدية. وتعد هذه المبادرة حلاً مستدامًا للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الأطراف الصناعية، مما يساعد على تحسين حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم.

إلى جانب إنتاج الأطراف الصناعية، يسعى فريق "بلاستازيا"، إلى نشر الوعي حول إمكانيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجالات الطبية، وتعريف الجمهور بكيفية تحويل النفايات البلاستيكية إلى موارد مفيدة، كما يعمل الطلاب على التعاون مع الشركات والمؤسسات التي تدعم المسؤولية المجتمعية، بهدف توسيع نطاق المبادرة وضمان استمراريتها.

ويطمح الطلاب القائمين على المشروع إلى أن يكون "بلاستازيا" نموذجًا يُحتذى به في دمج الابتكار بالتنمية المستدامة، مؤكدين أن الاستفادة من المخلفات البلاستيكية يمكن أن تتحول إلى فرصة حقيقية لتحسين حياة الأفراد وحماية البيئة في آنٍ واحد.

وجاءت أسماء الطلاب كالتالي:-

- مريم حسن الشربيني

- محمد اكرم زكريا

- زينه احمد فاروق

- فرح ياسر عبدالفتاح

- شيرين عصام حسن

- رنا محمد عبدالمنعم

- أدهم أحمد عبدربه

- شهد محمد خالد

- هنا ايمن الشرقاوي

- مازن أحمد يحيي

- عمر إمام السيد

- عبدالرحمن محمد سليم

- أسر وائل يوسف

- رحمه محمود فتحي

- حبيبه سمير سيد

- محمد جمال سيد

- هانيا توفيق صقر

- فرح محمد العسال

- سجي حسين كاسب

- يوسف محمد احمد