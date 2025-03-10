السفير السويدي يزور طب قصر العيني.. وعميد الكلية: "إذا لم نتقدم فلا مكان لنا في المستقبل"

كتب- عمر صبري:

استقبلت كلية طب قصر العيني، وفدًا رسميًا من مملكة السويد، برئاسة السفير السويدي لدى مصر، داج يولين داننفلت، يرافقه البروفيسور يوهان كارلسون، مستشار هيئة الصحة العامة السويدية، ويوهانا نودر، السكرتيرة الأولى بالسفارة السويدية.

كان في استقبال الوفد، الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية، وقد رحبوا بالضيوف، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين مصر والسويد، بما يخدم تطوير مجالي الصحة والتعليم الطبي.

وتضمنت الزيارة محاضرة علمية ألقاها البروفيسور يوهان كارلسون، في القاعة الكبرى بالكلية، تحت عنوان: "استراتيجيات الصحة العامة: التجربة السويدية في مواجهة الأزمات الصحية وبناء الأنظمة المستدامة".

وناقش كارلسون، السياسات الصحية السويدية في التعامل مع الجوائح العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، مع التركيز على أهمية البحث العلمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية.

كما استعرض طرق بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على التصدي للأزمات، مشددًا على دور التوعية المجتمعية وتعزيز الصحة النفسية.

وحظيت المحاضرة باهتمام كبير من طلاب كلية الطب، الذين طرحوا أسئلة حول كيفية تطبيق هذه الاستراتيجيات في مصر، مما فتح بابًا للنقاش حول سبل التعاون المشترك.

وفي كلمته، أعرب الدكتور حسام صلاح، عن سعادته بالزيارة، مشيرًا إلى أن السويد تُعد دولة رائدة في التعليم والتكنولوجيا والابتكار، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تطوير العلوم الطبية.

وأكد أن كلية طب قصر العيني، التي تحتضن 14,000 طالب وتحظى بتصنيف عالمي مرموق، تعمل على تعزيز البحث العلمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الطبي.

وأضاف قائلًا: "العالم يشهد تطورات متسارعة في التكنولوجيا، وإذا لم نكن في مقدمة هذا التغيير اليوم، فلن يكون لنا مكان في المستقبل. نحن نؤمن بأن الطلاب هم صُنّاع المستقبل، وهم القوة الدافعة وراء التقدم والابتكار في السنوات المقبلة".

كما أشار إلى تطلعه لزيارة السويد لاستكشاف التجارب العلمية والثقافية هناك، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين.

السفير السويدي: نعمل على توسيع التعاون في قطاع الصحة

من جانبه، أكد السفير داج يولين داننفلت، عمق العلاقات بين مصر والسويد، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة هو أحد المجالات الرئيسية التي يسعى البلدان إلى تطويرها من خلال تبادل المعرفة والمبادرات المشتركة.

وقال: "نحن ملتزمون بمواصلة التعاون المثمر الذي يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحسين جودة الحياة، كما نرى إمكانيات كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف مسارات جديدة للتعاون".

جولة في متحف تاريخ طب قصر العيني

اُختتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل متحف تاريخ طب قصر العيني، حيث استعرض الدكتور حسام صلاح تاريخ الكلية العريق، الذي يمتد لأكثر من 190 عامًا، موضحًا دورها الرائد في تخريج أجيال من الأطباء البارزين.

وأبدى الوفد السويدي، إعجابه العميق بالمقتنيات التاريخية، التي شملت: أدوات طبية قديمة، مخطوطات نادرة، صور توثق تطور التعليم الطبي في مصر.

وأشاد البروفيسور يوهان كارلسون، بالجهود التي تبذلها الكلية، مؤكدًا أن الجوانب التاريخية التي شاهدها تعكس مدى الأصالة والتميز الذي تتمتع به كلية طب قصر العيني.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور حسام صلاح، هدايا تذكارية إلى السفير داج يولين داننفلت، والبروفيسور يوهان كارلسون، تقديرًا لهذه الزيارة المهمة التي تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر والسويد.

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