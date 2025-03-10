وكيل الدراسات البيئية بـ "ألسن عين شمس": 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تحد من الانبعاثات

كتب - عمر صبري

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "التحول للأخضر"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن، وبإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر

افتتحت الدكتورة يمنى صفوت فعاليات الندوة مؤكدة أن التحول للأخضر يعني تغيير نمط الحياة والعيش بطريقة أكثر مراعاة للبيئة.

وشددت على أن طلاب الكلية يجب أن يكونوا أكثر وعيًا بأهمية تقليل التلوث والنفايات، موضحة أن التحول إلى نمط حياة صديق للبيئة هو عملية تدريجية يمكن لأي شخص أن يبدأ فيها بخطوات صغيرة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، وكيل كلية الدراسات البيئية السابق، أن التحول للأخضر هو مسؤولية فردية وجماعية، حيث يمكن لكل فرد المساهمة في حماية البيئة من خلال تبني سلوكيات مستدامة تساعد في الحد من الأضرار البيئية.

مصر والاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر

أوضح الدكتور عبد المسيح سمعان أن مصر تسير بخطوات سريعة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تستهدف الحكومة أن تكون 50% من الاستثمارات الحكومية موجهة لمشروعات تحقق الاستدامة البيئية وتحد من الانبعاثات.

كما تعمل الدولة على تسريع خطط إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تستهدف إنتاج 8% من إجمالي الإنتاج العالمي لهذه الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للطاقة المستدامة.

وأشار إلى أن العالم شهد في العقود الأخيرة تغيرات مناخية خطيرة أثرت سلبًا على التنمية في مختلف البلدان، ما دفع المجتمع الدولي إلى تبني حلول جديدة، مثل مشروعات الممرات الخضراء، خصوصًا في قطاع النقل والشحن، نظرًا لحجم الانبعاثات الكربونية التي يتسبب فيها هذا القطاع.

تحويل وقود السفن إلى الوقود الأخضر

أوضح أن مصر تعمل على تحويل وقود السفن إلى الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي، كبديل عن الميثانول، وذلك عبر تطوير البنية التحتية للموانئ لدعم تزويد السفن بالوقود النظيف.

كما أن هيئة قناة السويس كانت من أوائل الجهات التي استجابت لمبادرات التحول الأخضر، حيث وقعت عقودًا مع شركة "ميرسك" العالمية لبدء تموين السفن بالميثانول الأخضر.

وأشار إلى أن مصر نجحت بالفعل في تزويد أول سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد، وهو ما يمثل خطوة رئيسية نحو إنشاء ممرات خضراء عالمية.

إجراءات قناة السويس للتحول إلى ممر أخضر

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تخذت هيئة قناة السويس عدة خطوات لجعل القناة أكثر استدامة، منها:

- تطوير 16 محطة إرشاد على طول المجرى الملاحي، لتعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من الطاقة التقليدية.

- تحويل أسطول سيارات الهيئة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من الوقود الأحفوري.

- إبرام اتفاقات مع شركات عالمية لجمع وتدوير المخلفات الصلبة والسائلة من السفن المارة بالقناة.

وأسفرت هذه الجهود عن خفض الانبعاثات الكربونية في القناة بنحو 31 مليون طن عام 2021 مقارنة بالمسارات البديلة، وتوفير 10.3 ملايين طن من الوقود، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 53 مليون طن بفضل قناة السويس الجديدة.

نشر الوعي البيئي بين الأفراد والمجتمع

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان أهمية نشر الوعي البيئي بين المواطنين والطلاب، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتدوير المخلفات، والعمل على تقليل البصمة الكربونية للأفراد والمؤسسات.

وشهدت الندوة نقاشات موسعة مع الطلاب حول دور الأفراد في تحقيق التحول للأخضر، وأهمية التعاون بين المجتمع المدني والحكومة للوصول إلى مجتمع أكثر استدامة وأقل تأثيرًا على البيئة.

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