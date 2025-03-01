12 جامعة أهلية جديدة وقاعدة بيانات.. حصاد التعليم العالي بنهاية فبراير 2025

كتب- عمر صبري:

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهودها المستمرة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال تطوير البنية التحتية للجامعات، ودعم الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، استعرض المكتب الإعلامي للوزارة، أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الأخير من فبراير 2025، والتي شملت اجتماعات مهمة، قرارات جديدة، واتفاقيات تعاون مع جهات دولية.

أبرز القرارات والاجتماعات

1- اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

- اعتمد إنشاء فرع لجامعة القاهرة في الدوحة – قطر، وآخر في الرياض – السعودية.

- وافق على فتح قاعدة بيانات اللجان العلمية لتحديث السير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس.

2- اجتماع مجلس الجامعات الأهلية

تمت الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

3- الاجتماع مع رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية

تم بحث تطوير البنية التحتية للجامعات، وتحويلها إلى بيئة تعليمية متكاملة تعزز قدرات الطلاب بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا.

4- التعاون الدولي والتبادل الأكاديمي

5- مشاركة مصر في فعاليات "الإيسيسكو" بتونس

ترأس أيمن عاشور، اجتماعًا حول التمويل المبتكر، واستعرض جهود مصر في دعم التعليم العالي، وناقش طلبات الانضمام لعضوية المراقب بالإيسيسكو وميثاق الرياض حول الذكاء الاصطناعي.

كما التقى وزير التعليم العالي، نظيره التونسي لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

6- اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت

تم بحث دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، ومناقشة تحويل الاختراعات البحثية إلى مشروعات تدعم الاقتصاد المصري.

7- لقاء وفد جامعة إيست إنجليا البريطانية

تم بحث التعاون في العلوم الطبية، الحوسبة، والذكاء الاصطناعي، ودعم التعليم العابر للحدود وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

التوجهات المستقبلية

- استكمال مشروعات الجامعات الأهلية والتكنولوجية في جميع المحافظات.

- دعم التعليم الدولي وإنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج.

- تطوير البنية التحتية الجامعية لتوفير بيئة تعليمية صحية ومتكاملة.

- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية.

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