صور.. تفاصيل جديدة عن مشروع مجمع الأطفال بـ 6 أكتوبر

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أكبر مجمع طبي لعلاج الأطفال بمدينة 6 أكتوبر، للتأكد من سير الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بحلول عام 2026، في إطار دعم الجامعة لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع، 90% من الأعمال الخرسانية تم الانتهاء منها، مع تقدم كبير في الأعمال الإلكتروميكانيكية، والاقتراب من إنهاء تشطيبات الواجهات الخارجية، وتنفيذ الدهانات، وتركيب الرخام والدرج الداخلي.

اجتماع لمتابعة التنفيذ

عقد رئيس الجامعة، اجتماعًا مع استشاريي ومهندسي المشروع بحضور المهندس أحمد تركي، أمين عام الجامعة، وممثلي الإدارة الهندسية بجامعة القاهرة.

ووجه "عبد الصادق"، بتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، والتشغيل التدريجي للمشروع، وافتتاح العيادات الخارجية بالتوازي مع استكمال باقي الأعمال.

تفاصيل المشروع

يقام المجمع على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم: 300 سرير (إقامة، رعاية مركزة، وحضانات)، 10 غرف عمليات بأحدث التجهيزات الطبية، 5 وحدات تمريضية (140 سريرًا)، 44 عيادة خارجية لمختلف تخصصات طب الأطفال، أقسام متخصصة في الأشعة، المعامل، الطوارئ، الغسيل الكلوي، العلاج الطبيعي، والصيدلة، قاعتان للمحاضرات و8 قاعات تدريس لتدريب الكوادر الطبية.

ويتكون المجمع من 6 مبانٍ رئيسية، تشمل: المستشفى الرئيسي، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز تدريب ومعهد تمريض، وسكن للأطباء، ومبنيين للخدمات الطبية والداعمة.

مراعاة الاستدامة في التصميم

- مبادئ العمارة الخضراء واستخدام الزجاج العاكس لتقليل الحرارة.

- 14 نظامًا ذكيًا لإدارة المستشفى وتقليل استهلاك الطاقة.

- مساحات خضراء تعزز بيئة صحية للمرضى.

خلفية عن المشروع

تم وضع حجر الأساس في ديسمبر 2021 بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظ الجيزة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وأعضاء مجلس جامعة القاهرة وشخصيات عامة وإعلاميين.

وبدأ التنفيذ الفعلي عام 2022 بعد موافقة مجلس الجامعة، بهدف تلبية الحاجة المتزايدة للمنشآت الطبية المتخصصة في طب الأطفال.

المجمع الطبي الجديد يعد امتدادًا لمستشفيات قصر العيني للأطفال، ويهدف إلى تقديم خدمات طبية متقدمة للأطفال المرضى بأحدث المعايير العالمية.

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