تعزيز الهوية الوطنية.. كيف استقبلت كليتي التربية والتربية النوعية جامعة القاهرة الطلاب للفصل الثاني؟

كتب- عمر صبري:

قالت عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، إنه تم استقبال الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي، بحفل اكتشاف المواهب الطلابية وعقد ندوة عن الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشارت، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الكلية على وشك الانتهاء من تطوير مدرج الروضة، كما تم تجهيز معمل علم النفس وجاري استكمال الغرفة الحسية التى سيتم العمل بها خلال هذا الفصل الدراسي، كما تم استحداث دورات تدريبية جديدة مؤهلة لممارسة المهنة وهي الأولى من نوعها في التخصص.

وفي كلية التربية النوعية، أوضح الدكتور طارق سمير عميد الكلية، انتهاء تجهيز جميع المدرجات والقاعات الدراسية والتدريبية والمعامل والورش الفنية وقاعة المسرح.

وأكد أنه تم الترتيب لأنشطة طلابية تقوم بها إدارة رعاية الشباب بالكلية ومنها الجوالة، والنشاط الفني، والنشاط الرياضى، ومعرض التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الشطرنج.

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