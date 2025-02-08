مصر تحصل على دعم المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض لإنشاء مركز إقليمي للتصنيع الحيوي بشمال إفريقيا

كتب- عمر صبري:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن نجاح الملف المصري المقدم من هيئة الشراء الموحد ضمن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، في الحصول على دعم المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

بموجب هذا الدعم، تم اختيار مصر كمقر للمركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال إفريقيا (RCCN) بالشراكة مع المغرب.

وأعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع التصنيع الدوائي، خاصة في مجال اللقاحات، وتعزيز البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأضاف الوزير، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الصحي ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضًا على المستوى القاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وقد تم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمنتجات الصحية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، الذي تنظمه مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في إفريقيا، بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات (Gavi) والمركز الإقليمي لتصنيع اللقاحات (RVMC). وقد استضافت الهيئة المصرية للشراء الموحد المنتدى في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2025.

ويضم التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA) ست جهات رئيسية: الهيئة المصرية للشراء الموحد، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هيئة الدواء المصرية، كلية الصيدلة - جامعة عين شمس، كلية الصيدلة - جامعة القاهرة، بالإضافة إلى المصنعين أعضاء التحالف مثل فاكسيرا، بيوجينيرك فارما، مدينة اللقاحات المصرية، جينفاكس، وإيفا فارما. وقد قدم التحالف هذا الملف في إطار استراتيجية رفع القدرات المحلية والإقليمية لتنمية القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي وتعزيز التكامل الصناعي بين الدول الإفريقية.

ويعد نجاح مصر في استضافة المركز الإقليمي خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتعزيز القدرات التصنيعية الحيوية في القارة الإفريقية.

كما يعكس تضافر الجهود الوطنية والإقليمية في مواجهة التحديات الصحية العالمية، ويؤكد دور مصر الريادي في دعم الأمن الصحي الإفريقي من خلال تطوير التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية المتقدمة.

شهد الإعلان الرسمي حضور عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين، منهم الدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، الدكتورة سانيا نشتر، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الاتحاد الأفريقي والحكومة المصرية، وصانعي السياسات والمصنعين في القارة.

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