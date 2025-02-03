وزير التعليم العالي يشيد ببرنامج "GENZ" لدعم شباب الجامعات ويشهد تكريم الفائزين

كتب- عمر صبري:

أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالبرنامج التليفزيوني "GENZ" والذي يعد من أبرز مبادرات الوزارة لدعم شباب الجامعات .. مؤكدا أن البرنامج ليس مجرد مسابقة، بل هو رحلة من الإلهام، والتدريب، والدعم المادي والفني؛ لتحويل ابتكارات الطلاب إلى شركات ناشئة ناجحة، موجهًا شكره للقيادة السياسية على دعمها المستمر للمبتكرين ورواد الأعمال.

جاء ذلك خلال حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين حفل تكريم الفرق الفائزة في البرنامج التليفزيوني "GENZ"، وذلك بمقر الجامعة البريطانية في مصر.

ووجه الدكتور أيمن عاشور - خلال كلمته - الشكر لأسرة الجامعة البريطانية في مصر على تنظيم هذه الاحتفالية المهمة، مُشيدًا بدور الجامعة الفاعل في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر، موضحا أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية، تم مضاعفة مبلغ المبادرة إلى 100 مليون جنيه؛ مما يعكس إيمان الدولة بأهمية الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن نجاح البرنامج هو نتيجة جهود مشتركة بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، معربًا عن سعادته بآراء لجنة تحكيم البرنامج، وإشادتها بالأفكار المتميزة التي قدمها الطلاب، والتي قاموا بعرضها بشكل علمي ومدروس أمام رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وأشاد الوزير بقدرة الشباب على اختيار موضوعات دقيقة ومتنوعة، تعكس وعيهم باحتياجات الدولة، والتحديات التي تواجهها، مؤكدًا أن البرنامج يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التي تدعم الطلاب في جميع الأقاليم الجغرافية المصرية، وتسهم في تطوير مهاراتهم، وإطلاق أفكارهم الابتكارية.

وأكد أن الوزارة ستطلق مبادرات أخرى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجال اكتشاف ورعاية المبدعين، وأن اكتشاف المبتكرين والنابغين يعد من أهم المراحل التي تعمل عليها الوزارة، تليها مرحلة الرعاية.

ونوه إلى أنه تم إطلاق مبادرة "مصر GATE نبوغ" التي تسهم في اكتشاف الطلاب من سن 8 إلى 18 عامًا، مؤكدًا أن برنامج "GENZ" يمثل خطوة مهمة نحو توطين الصناعة الوطنية، والتغلب على التحديات المجتمعية، مشددًا على أهمية الابتكار وريادة الأعمال في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتبط باحتياجات سوق العمل؛ لدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وتابع قائلا، إن وزارة التعليم العالي أولت اهتمامًا كبيرًا برعاية الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال، إيمانًا منها بدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أشادت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بنجاح الموسم الأول من البرنامج، مشيرة إلى أنه يعد نموذجًا متميزًا في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع، والتطلع إلى مستقبل مليئ بالفرص الحقيقية، وأنها سعيدة برؤية مشاريع تسهم بشكل كبير في التغيير الإيجابي.

وأكدت دعمها المستمر لمثل هذه المشاريع، وتحويلها إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، كما قدمت الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والشركة المتحدة على دورها في البرنامج، وإبراز مواهب الشباب.. مشيدة بدور لجنة التحكيم التي شرفت بكونها أحد أعضائها، وأكدت أن احتفال اليوم هو رسالة لكل شاب وشابة في مصر بأن السعي والالتزام هما المفتاح الحقيقي للنجاح.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم الفرق الفائزة في البرنامج، والتي قدمت أفكارًا متميزة في مجالات متعددة تشمل (الطب، الهندسة، الزراعة، التكنولوجيا)، وشملت هذه الفرق كلاً من: فريق "Gmind" الجامعة البريطانية في مصر، وفريق "Chi To Heal" الجامعة البريطانية في مصر، وفريق " Rewall " جامعة سيناء، وفريق "قطفة" جامعة عين شمس، وفريق "harbanol" جامعة عين شمس، وفريق "snailomoon " جامعة كفر الشيخ، وفريق "المستقبل" أكاديمية الشروق.

جدير بالذكر أن برنامج "Gen Z" من أكبر البرامج الداعمة للأفكار الابتكارية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، ويُنفذ بالتعاون بين وزارة التعليم العالي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدعم يصل إلى 100 مليون جنيه، ويوفر البرنامج للمشروعات المشاركة مزايا عديدة، مثل: التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين، وتمويل الشركات الفائزة، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.