توقيع مذكرتي تفاهم مشترك بين جامعة عين شمس ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية

كتب- عمر صبري:

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور ياسر صقر رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية The Knowledge Hub Universities: Goventry,NOVA مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين.

وبحسب بيان، أوضحت الجامعة أن غرض التوقيع تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسستين من خلال الأنشطة الأكاديمية والبحثية المشتركة وتشمل مجالات التعاون برامج التبادل والتدريب الطلابي، تبادل أعضاء هيئة التدريس، تخطيط وإقامة ورش العمل وبرامج التدريب، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وايضا التعاون البحثي لعمل مشاريع بحثية مشتركة والنشر المشترك.

كما وقع الدكتور ياسر صقر رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب مذكرة تفاهم مشترك لتدريب طلاب كلية علم النفس بجامعة University Goventry بمركز عكاشة للطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير نائب رئيس جامعة جامعات المعرفة الدولية لشئون العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي وعمداء كليات جامعات المعرفة الدولية.

اقرأ أيضًا:

تقلبات جوية وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع "سكن مصر" بمدينة القاهرة الجديدة