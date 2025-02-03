الدكتور طارق يوسف رئيساً للجنة فحص المستشفيات والمنشآت الطبية الجامعية

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، قرارًا بتكليف الدكتور طارق يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، برئاسة لجنة فحص المستشفيات والمنشآت الطبية الجامعية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص المجلس على تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، وضمان التزامها بالمعايير الطبية والأكاديمية المعتمدة، وتُعد المستشفيات الجامعية أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تقديم الخدمات العلاجية والتدريبية والتعليمية للطلاب والأطباء.

تتولى اللجنة التي يترأسها الدكتور طارق يوسف أحمد، مسؤولية فحص وتقييم المستشفيات والمنشآت الطبية الجامعية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة الطبية للمرضى، إلى جانب تعزيز بيئة العمل للأطقم الطبية والكوادر الأكاديمية.

يُذكر أن الدكتور طارق يوسف أحمد يُعد من الكفاءات البارزة في مجال الإدارة الطبية، حيث يشغل منصب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، ولديه سجل حافل بالإنجازات في تطوير وتحسين أداء المستشفيات الجامعية.

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