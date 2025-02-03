قرار جديد من الجامعة الأمريكية بشأن منح الطلاب.. وموقف مرتبات 113 عاملًا

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن قرارات جديدة بشأن منح الطلاب التي توقفت منذ أيام على خلفية وقف الرئيس الأمريكي ترامب لمساعدات ومنح الوكالة الأمريكية للتنمية، مؤكدا أنهم ملتزمون منذ فترة طويلة بضمان استمرار الطلاب في رحلتهم الأكاديمية وعدم اضطرار أي طالب مستمر إلى مغادرة الجامعة بسبب عدم القدرة على دفع المصاريف.

وأوض دلال أنه في الأسبوع الماضي، تم تعليق التمويل الدراسي لـ 200 من الطلاب الحاليين بشكل مؤقت لحين المراجعة، وخلال 48 ساعة، أبلغنا طلابنا بعضهم في فصلهم الدراسي الأول في الجامعة، والبعض الآخر في فصلهم الأخير، وآخرون في مراحل مختلفة بأننا سنغطي رسومهم الدراسية وتكاليف السكن والمصروفات التعليمية لفصل ربيع 2025.

وأضاف أنه سيتم تعويض تكلفة الفصل الدراسي من خلال إعادة توزيع موارد الميزانية وجمع التبرعات، وذلك انطلاقًا من التزامنا العميق بمسؤوليتنا تجاه طلابنا وتعليمهم.

وقال: إلى جانب هؤلاء الطلاب، كان هناك حوالي 125 طالبًا آخرين يحلمون بالالتحاق بالجامعة، تم قبول بعضهم للبدء هذا الفصل الدراسي، بينما كان آخرون ضمن برنامج تعليم الإنجليزية يتيح للطلاب المتميزين عامًا مكثفًا من التدريب على اللغة الإنجليزية لمساعدتهم على تحقيق متطلبات القبول الأكاديمي في الجامعة.

وذكر رئيس الجامعة الأمريكيةبالقاهرة: نحن ندرك صعوبة الوضع الذي يواجه هؤلاء الطلاب ونتمنى لو كان بإمكاننا استيعابهم، ولكننا لا نملك الموارد المالية اللازمة، ورغم عدم تمكننا من توفير التمويل لهذا الفصل الدراسي، فقد قمنا بتأجيل قبولهم وسنبذل كل جهد ممكن لجمع التبرعات لدعمهم في الانضمام إلى الجامعة في المستقبل.

وأشار إلى أنه هناك 113 موظفًا معيناً على قوة هذه المنح الدراسية يعملون على إدارة برامج المنح الدراسية المعلقة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعات أخرى، وقد تم تعليق وظائفهم أيضًا، ولمساعدتهم خلال هذه المرحلة الانتقالية، ستقوم الجامعة بتغطية رواتبهم الأساسية لمدة ثلاثة أشهر أثناء بحثهم عن فرص عمل بديلة داخل الجامعة أو خارجها.

وأكد أنه على مدار الأسبوع الماضي، كان الدعم الذي تلقيناه من أفراد مجتمعنا من خريجين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وأصدقاء الجامعة ملهمًا، حيث أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمساهمة في دعم الطلاب الجدد والمستمرين، ولتسهيل عملية التبرع، أنشأنا صفحة إلكترونية يمكن لأي شخص من خلالها تقديم مساهمته بأي مبلغ.

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