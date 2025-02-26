حقوق الجامعة الألمانية تطلق برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لطلابها

كتب- عمر صبري:

نظّمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية فعاليات البرنامج التدريبي المكثف لطلابها للعام الأكاديمي 2024-2025، والذي تضمن عقد تسع ورش عمل تطبيقية لطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة.

وجاءت هذه الورش موازية للمحتوى الأكاديمي ومعززة له، وفقًا للخطة الدراسية بالكلية، بهدف تنمية معارف ومهارات الطلاب القانونية، وذلك بمشاركة عدد من رجال القضاء والخبراء، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى مكاتب المحاماة.

استُهِلّ البرنامج التدريبي بورشة العمل الأولى التي تناولت موضوع "التحكيم ودوره في تسوية منازعات الاستثمار الدولية"، حيث استعرضت دور التحكيم كآلية لتسوية تلك المنازعات، مع تقديم نماذج لأبرز الدعاوى التحكيمية في هذا المجال.

أما الورشة الثانية، فجاءت بعنوان "تطبيقات محكمة النقض في مجال المسؤولية التقصيرية"، حيث تناولت أهم المبادئ القضائية التي أرستها محكمة النقض في قضايا التعويض.

وفي سياق متصل، عُقدت الورشة التدريبية الثالثة تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية التي تقع عبر شبكة المعلومات"، حيث سلطت الضوء على الأركان القانونية لهذه الجرائم، مع الإشارة إلى المبادئ التي أقرتها محكمة النقض بشأنها.

كما تناولت الورشة الرابعة موضوع "عقود الطاقة"، واستعرضت أبرز الإشكاليات العملية المرتبطة بها، في حين ركزت الورشة الخامسة على "الدفوع في بعض منازعات الأسرة"، متطرقة إلى وسائل الإثبات والنفي في هذه القضايا.

وفي إطار البرنامج، ناقشت الورشة السابعة "الإشكاليات العملية في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، حيث استعرضت الآليات القانونية لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة العادلة في السوق.



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