رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: منفتحون على التعاون لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الذكاء الاصطناعي

كتب – عمر صبري

أكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، انفتاح الجامعة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، مع توسيع شبكة الشراكات الدولية، خصوصًا مع المراكز البحثية الرائدة، بما يدعم جهود الدولة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز مشاركة مصر في ثورة الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد القومي والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.

وأشارت إلى أن الجامعة نجحت خلال فترة وجيزة في أن تصبح وجهة جذب لكبرى الشركات والجامعات العالمية، حيث باتت محطة رئيسية على جدول زيارات الوفود الدولية، التي تسعى إلى بحث سبل التعاون مع كلياتها ومراكزها البحثية، لاسيما في مجالات الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تمثل أولوية للجامعة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الشبكات والأمن السيبراني إلى مقر جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت أن الجامعة تمتلك إمكانيات أكاديمية متطورة، تشمل معامل متخصصة، وقاعات محاضرات حديثة، وأجهزة ومعدات تدريبية متقدمة، فضلًا عن كوادر أكاديمية من الأساتذة والخبراء والمتخصصين، ما يجعلها شريكًا مثاليًا للتعاون مع الشركات العالمية، مثل "سيسكو"، في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وبناء قدرات الشباب المصري في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.