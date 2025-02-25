رسالة ماجستير حول "تأثير الإعلام الرقمي على الأمن القومي

كتب- عمر صبري:

حصلت الباحثة سالي سالم، المذيعة بقناة الناس، على درجة الماجستير من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن رسالتها التي حملت عنوان "تأثير وسائل الإعلام الرقمي كأحد أساليب الحروب الحديثة على الأمن القومي المصري".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من اللواء أ.ح عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية، والدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتور آلاء فوزي، مدرس العلاقات العامة والتواصل ومدير وحدة العلاقات الدولية بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وقالت الباحثة في رسالتها إن الحروب ظاهرة إنسانية تلازم الشعوب على مدار العصور، ومع تطور الزمن تندلع الحروب نتيجة تعارض المصالح بين الجماعات والدول؛ لذا تطورت أساليب ووسائل الحروب تزامنًا مع الحركة المتسارعة للتطور التكنولوجي، خاصة في مجال الاتصالات والمعلومات، ما جعل التكنولوجيا عنصرًا ذا حضور في جميع الحروب والنزاعات حول العالم. وحيث إن الحروب الحديثة غير مُكلفة مقارنة بالهجوم العسكري التقليدي، وتلحق أضرارًا يصعب معها تحديد الجهة المُهاجمة، كما تسبب آثارًا مدمرة تهدد الأمن القومي وتربك حسابات الدول وخططها التنموية، تكمن المشكلة البحثية في دراسة التأثير الذي تحدثه وسائل الإعلام الرقمية على الأمن القومي المصري، تحديدًا استخدام الشبكات الاجتماعية كوسائط رقمية في تأجيج الحروب والصراعات، لذا تستهدف الدراسة تفسير هذه الظاهرة في ضوء آراء النخبة المصرية حول تأثير الوسائل الرقمية على الأمن القومي بمختلف أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت أن الرسالة تستمد أهميتها من التوصل إلى واقع تأثير وسائل الإعلام الرقمية مع هذا التطور الهائل في التكنولوجيا والتغيرات العالمية في الخطط والاستراتيجيات على الأمن القومي، وتقديم صورة لما تملكه النخبة عن طبيعة التأثير الذي تحدثه الوسائل الرقمية على مختلف جوانب الأمن القومي.

كما تهدف إلى الخروج بعدد من التوصيات التي يمكن الاستفادة منها للحد من المخاطر الناتجة عن استخدام وسائل الإعلام الرقمية كأحد أدوات الحروب الحديثة، حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وأوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة سالي سالم درجة الماجستير عن رسالتها "تأثير وسائل الإعلام الرقمي كأحد أساليب الحروب الحديثة على الأمن القومي المصري".

حضر المناقشة الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ورئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور سامح شراقي، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر ورئيس تحرير قناة الناس، إلى جانب أسرة الباحثة سالي سالم والعديد من الأصدقاء وأعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

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