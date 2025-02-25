الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق تحدي ديكاثلون الطاقة الشمسية – إفريقيا 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن الإطلاق الرسمي لتحدي ديكاثلون الطاقة الشمسية – إفريقيا 2025، وهي مسابقة دولية تهدف إلى تحفيز الابتكار والاستدامة من خلال تشجيع طلاب الجامعات على تصميم مبانٍ صديقة للبيئة تعتمد على الطاقة المتجددة.

شراكة دولية لتعزيز الاستدامة

لأول مرة في مصر، تستضيف الجامعة هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية. يعكس هذا التعاون التزام الجامعة بتعليم الطاقة النظيفة، ويمنح الطلاب من مصر والدول الإفريقية فرصة لتطوير حلول معمارية مبتكرة تسهم في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة في القارة.

إطلاق رسمي وحضور مميز

شهد حفل الإطلاق الرسمي حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم:

- الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية.

- الدكتور لطفي جعفر، عميد كلية العلوم والهندسة.

كما حضر ممثلون عن وزارة التعليم العالي المصرية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وطلاب من مختلف التخصصات الهندسية.

أهداف ومحاور المسابقة

تتضمن المسابقة 10 محاور رئيسية تهدف إلى اختبار قدرة الطلاب على تصميم مبانٍ صفرية الطاقة، مع التركيز على:

- تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق بيئة أكثر استدامة.

- تحقيق عدالة الطاقة من خلال توفير حلول اقتصادية وبيئية.

- خفض تكاليف البناء عبر استخدام مواد وتقنيات مبتكرة.

- تعزيز مرونة المجتمعات لمواجهة تحديات المناخ المتزايدة.

- دمج أحدث التقنيات في تصميم المباني لتوفير حلول مستدامة تناسب البيئة الإفريقية.

رؤية الجامعة وأهمية التصميم المستدام

أكد الدكتور شريف جبران، أستاذ مساعد التصميم المستدام، أن هذه النسخة من المسابقة تركز على إفريقيا، مما يمنح الفرق المتنافسة فرصة لإيجاد حلول معمارية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات القارة.

أما الدكتور خالد ترابية، أستاذ مشارك التصميم المستدام، فقد أشار إلى أن المسابقة تشكل منصة تعليمية متميزة تتيح للطلاب استعراض أفكارهم وتبادل الخبرات مع المتخصصين في المجال.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم أبو طالب، أستاذ مشارك هندسة التشييد، أن هذه المسابقة تساهم في ربط الثقافات الإفريقية وتعزيز استخدام المواد المحلية والممارسات التقليدية في البناء المستدام.

مراحل المسابقة والجدول الزمني

على مدار العام المقبل، ستعمل الفرق المسجلة على تطوير تصاميمها المستدامة، حيث ستخضع لعدة مراحل تقييمية:

- نوفمبر 2025: تقديم التصاميم الأولية في المسابقة نصف النهائية الافتراضية.

- مارس 2026: المنافسة النهائية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في الفئات المختلفة والجائزة الكبرى.

التسجيل والمشاركة

التسجيل في التحدي مفتوح حتى 15 أكتوبر 2025، مما يتيح للطلاب من جميع أنحاء إفريقيا فرصة المشاركة في هذه المبادرة الفريدة التي تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل البناء المستدام في القارة.

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