"التخطيط العمراني" تعقد مؤتمرها الدولي الثاني حول "التخطيط الابتكاري في مواجهة تحديات العمران"

كتب- عمر صبري:

عقدت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة مؤتمرها العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "التخطيط الابتكاري في مواجهة تحديات العمران"، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد رفعت، عميد الكلية، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في التخطيط العمراني والإقليمي.

أهداف المؤتمر ودوره في التنمية العمرانية

أكدت الدكتورة غادة عبد الباري، خلال كلمتها، أن المؤتمر يتناول إحدى أبرز القضايا العمرانية التي تواجه مصر، حيث يركز على التخطيط الاحتوائي كآلية لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددةً على حرص إدارة الجامعة على تمكين الكلية من أداء دورها المحوري في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

رؤية الكلية نحو تخطيط عمراني مبتكر

رحب الدكتور محمد رفعت، عميد الكلية، بالحضور والمشاركين، مؤكدًا أن المؤتمر يطرح أبحاثًا وأفكارًا ابتكارية توفر حلولًا عملية قابلة للتنفيذ، لافتًا إلى أن الكلية تتبنى أحدث المناهج العلمية لإعداد كوادر متميزة قادرة على مواكبة متطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية.

كما أشار إلى أن مخرجات المؤتمر ستدعم استدامة النهضة العمرانية في مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية وجودة الحياة للمواطنين.

جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية

استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، جهود الوزارة في تنفيذ مشروعات تنموية تعتمد على أسس التخطيط العمراني المتكامل، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في قطاعات الإسكان والمرافق والمدن الجديدة.

جلسات المؤتمر ومحاوره

تضمن المؤتمر جلستين رئيسيتين:

- الجلسة الأولى: "التكنولوجيا ومدن المستقبل"، وشارك فيها الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور فاضل ديغام، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد فتحي، مدير الكود المصري للمدن المستدامة والذكية، والدكتور طارق أبو السعود، أستاذ البيانات الجيومكانية ووكيل الكلية السابق.

- الجلسة الثانية: "City Branding"، وتحدث فيها الدكتور وليد عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، والدكتور عباس الزعفراني، العميد الأسبق لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

تكريم الشخصيات البارزة في المجال

في ختام المؤتمر، كرّم الدكتور محمد رفعت الجيل الأول من خريجي الكلية، إلى جانب الجهات الراعية تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح المؤتمر.

مشاركة شخصيات بارزة في الفعالية

شهدت فعاليات المؤتمر حضور، الدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، والدكتورة سحر عطية، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث.

وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أهمية التخطيط الابتكاري في معالجة التحديات العمرانية التي تواجه مصر، مشددين على ضرورة تبني التكنولوجيا الحديثة والاستراتيجيات المتقدمة لضمان تنمية حضرية مستدامة تواكب تطلعات الدولة المصرية.

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