فتح باب التقديم لمنح الماجستير والدكتوراه ومدرسي اللغة الإنجليزية بهيئة فولبرايت

كتب- عمر صبري:

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة فولبرايت للتبادل التعليمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة، بحضور الدكتورة ماجي نصيف، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من المسؤولين من الجانبين المصري والأمريكي.

أبرز محاور الاجتماع

تم التأكيد على دعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مجتمع معرفي مستدام.

وتم استعراض تقرير الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء فولبرايت مصر تحت شعار "من المختبر إلى السوق".

وناقش الاجتماع، توسيع برامج المنح المقدمة للأساتذة وطلاب الدراسات العليا والمهنيين، خاصة في التطوير المهني، إعداد القادة، وتدريس اللغة الإنجليزية.

كما تم اعتماد برنامج جلب الخبراء الأمريكيين للتعاون مع المؤسسات المصرية في مشروعات حيوية لمدة تتراوح بين أسبوعين وستة أسابيع.

فتح باب التقديم للمنح:

- برامج الماجستير والدكتوراه.

- الإشراف المشترك على الأبحاث.

- برنامج الأساتذة للأبحاث.

- منح تدريس اللغة الإنجليزية وإعداد القادة لعام 2026-2027.

ويمكن التقديم عبر الرابط المخصص لهيئة فولبرايت، من هنا.



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