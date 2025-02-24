أبرزها الدوخة والزغللة.. أعراض إذا ظهرت على مريض القلب خلال صيام رمضان يجب الإفطار فورًا

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة سوزان فؤاد سليمان، دكتوراه طب الحالات الحرجة بجامعة القاهرة، أستاذ التغذية العلاجية، بقسم التغذية وعلوم الأطعمة المركز القومى للبحوث، إن صيام مريض القلب في رمضان يجب عليه عدم ملئ المعدة فجأة وسريعا لتجنب إجهاد القلب وتناول عدة وجبات صغيرة بين الإفطار والسحور، والبدء وقت الإفطار بكوب عصير أو خشاف أو 3 تمرات ثم الانتظار عشر دقائق قبل تناول الشوربة والسلطة ثم بعد نصف ساعة طبق الخضار مع النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو العيش ثم بعد نصف ساعة قطعة البروتين.

وتابعت أستاذة التغذية: ممكن أخذ قطعة حلوى صغيرة بحجم علبة الكبريت بعد ساعتين أو الفاكهة لمريض القلب مع السكري أو السمنة وهكذا حتى السحور والغرض من هذا النظام أخذ كمية صغيرة من الطعام على عدد كبير من الوجبات حتى لا يتم ملء المعدة سريعا بعد الإفطار.

ونصحت: يجب تجنب الإجهاد أثناء فترة الصيام والاهتمام بتناول الأدوية كما وصفها الطبيب المعالج، وعند شعور المريض بدوخة وزغللة أو تعرق أو عدم تركيز يجب الإفطار فورًا، وشرب الماء والكركدية والدوم المنقوع والينسون والحلبة.

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