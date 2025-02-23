مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء 12 جامعة جديدة

كتب - عمر فارس:



‏ ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس، وأعضاء المجلس ولفيف من قيادات الوزارة وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، حيث تمت الموافقة على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تبدأ الدراسة فيها العام الجامعي (2025 - 2026).



في بداية الاجتماع، ثمن المجلس الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية، لتواكب المعايير الدولية.



وأكد الوزير، الحرص على تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الجامعات تُعد مشروعات طموحة تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز البحث العلمي.



وأوضح الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية، مع وجود هيكل إداري جديد يضم نوابًا لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والعلاقات والشراكات الدولية، والابتكار وريادة الأعمال.



وقدم الوزير الشكر للجهود التي بذلتها لجنة فحص ملفات الجامعات للاطمئنان على مستوى الإنشاءات والتجهيزات المنفذة؛ لضمان تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.



وأشار الوزير إلى الفكر الجديد الذي تم اتباعه في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، واستثمار الموارد المتاحة بما يضمن الاستدامة، ويثبت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات قومية ناجحة.



وقدم الدكتور ماهر مصباح عرضًا تفصيليًا بشأن الوضع الراهن للجامعات الأهلية، والخطوات التي تمت في إطار التوسعات التي شهدتها، مشيرًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، نظرًا لثقة الطلاب وأولياء الأمور في الخدمات المتميزة التي تقدمها هذه الجامعات، بالاضافة إلى توافر بيئة تعليمية متميزة ومحفزة على الابداع والتميز.



ولفت الدكتور ماهر مصباح إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، كما أنها مزودة بأحدث النظم التعليمية والبنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى معامل مجهزة بأحدث الأجهزة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، حيث يُعاد استثمار الإيرادات في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب وفقًا لمتطلبات سوق العمل.



وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبدالغفار بأن المجلس وافق على إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، تشمل: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.



وأضاف المتحدث أن هذه الجامعات تضم 98 كلية والعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات، موضحا أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار القرارات الجمهورية الخاصة بإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.



ولفت إلى أن الجامعات الأهلية الجديدة استكملت مواردها المادية والبشرية لتكون جاهزة لبدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026.



جدير بالذكر أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد الموافقة على إنشاء 12 جامعة جديدة، ليصبح عدد الجامعات في مصر 128 جامعة.