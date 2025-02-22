9 صور ترصد احتفال جامعة القاهرة باليوم الثقافي الياباني

كتب- عمر صبري:

نظَّمت جامعة القاهرة فعالية "اليوم الثقافي الياباني"، تحت رعاية وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة.

وجاء ذلك بحضور السفير إيواي فوميو سفير اليابان بمصر، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالسفارة اليابانية، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لينا علي منسق برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف أقسام اللغة اليابانية من جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، وحلوان، والأهرام الكندية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكُبرى بالجامعة.

وشهدت الفاعلية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس التراث والثقافة اليابانية؛ بما في ذلك عروض فنية شملت الموسيقى والغناء والرقص التقليدي والشعر، وتضمنت عرضًا لأنشطة برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية وعروضًا ترفيهية ومسابقات للتعليق الصوتي وللمعلومات العامة (الكانجي).

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص جامعة القاهرة على تعزيز الروابط الأكاديمية والثقافية مع المؤسسات اليابانية، لافتًا إلى العلاقات الوطيدة مع الجامعات اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، مشيرًا إلى أن اليوم الثقافي الياباني ليس مجرد احتفال تنظمه الجامعة، بل هو تجسيد للصداقة العميقة بين مصر واليابان، وإيمانًا واقتناعًا بأن التبادل الثقافي هو مفتاح لتعزيز الشراكات والفهم المتبادل.

وأبدى السفير الياباني أيواي فوميو، سعادته بمتابعة الاهتمام الكبير من الطلاب المصريين للثقافة اليابانية، مشيرًا إلى أن الفرص متاحة أمام هؤلاء الطلاب للدراسة في اليابان من خلال برامج المنح والتبادل الثقافي.

وقالت الدكتورة لينا علي إن فاعلية "اليوم الثقافي الياباني" هدفها مد جسور التبادل العلمي والثقافي، وبما يتفق مع استراتيجية الجامعة القائمة على تعزيز التعليم القائم على التميز والتعاون الدولي، مشيرةً إلى مساهمة برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية في تخريج مترجمين متميزين لديهم القدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، ولديهم دراية بالثقافة اليابانية.

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