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التعليم العالي تنعي الدكتور سامي عبدالعزيز

10:42 م الأحد 02 فبراير 2025

الدكتور سامي عبدالعزيز

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كتب - عمر صبري:

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية السابق بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق والخبير الإعلامي.

وتقدمت وزارة التعليم العالي بخالص التعازي داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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سامي عبدالعزيز التعليم العالي أيمن عاشور
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