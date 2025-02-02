انطلاق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية 5 فبراير

كتب- عمر صبري:

ينطلق المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري.

يقام المهرجان تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن إقامة المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، يعكس التزام الوزارة بتعزيز الأنشطة الطلابية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست فقط وسيلة للتنافس الشريف، بل أيضًا أداة لتحقيق التواصل والتكامل بين طلاب الجامعات والمعاهد المختلفة، ويرسخ قيم الانتماء والولاء ويعزز القدرة على الإبداع والابتكار في إطار أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن خطة الوزارة للارتقاء بالرياضة والصحة البدنية تستهدف دعم الرياضات الفردية والجماعية ونشر ثقافة الرياضة وجعلها جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للشباب، فضلًا عن دعم مشاركة الفرق الجامعية الرياضية في البطولات الدولية.

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