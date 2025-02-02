تفاصيل مؤتمر الملكية الفكرية وتغير المناخ.. الفرص والتحديات| 8 محاور وقيمة الاشتراك

كتب- عمر صبري:

ينظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان مؤتمره العلمي في نسخته الثامنة تحت عنوان "الملكية الفكرية وتغير المناخ.. الفرص والتحديات"، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، يوم السبت 26 أبريل 2025، وريادة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة المؤتمر الدكتور ياسر جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وأوضح المعهد أن محاور المؤتمر كالتالي:

1. تغير المناخ وظهور أنماط تكنولوجيا مختلفة.

2. حقوق الدول النامية في استخدام الملكية الفكرية في ظل تغير المناخ.

3. التحديات التي تواجه تشريعات الملكية الفكرية في ضوء أزمة تغير المناخ.

4. تغير المناخ والإسقاط الجبري لبراءات الاختراع.

5. التراخيص الجبرية في ظل أزمة تغير المناخ.

6. تأثير تغير المناخ على أنماط التصميمات الصناعية.

7. دور تغير المناخ في التوجه للاقتصاد الأخضر.

8. تنامي استخدام المعلومات غير المفصح عنها في ضوء تغيير المناخ .

وأضاف المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان أن مقابل اشتراك المصريين ببحث في المؤتمر 2500 جنيه، ولا يزيد عدد أوراقه على 30 صفحة مقاس B5، ومقابل الاشتراك بالحضور فقط دون تقديم بحث 500 جنيه للفرد، ومقابل الاشتراك للباحثين الأجانب 400 دولار أمريكي، ولا يزيد عدد أوراقه على 30 صفحة مقاس B5، مقابل الاشتراك بالحضور فقط دون تقديم بحث 150 دولارًا أمريكيًّا للفرد.

وللراغبين في الاشتراك بأبحاث إرسال ملخص في حدود صفحتَين كحد أقصى، عن طريق البريد الإلكتروني، على أن تكون هناك صفحة للغلاف موضح عليها اسم الباحث (الباحثين) ووظيفته والجهة التي يعمل بها، والفاكس، على أن ترسل الملخصات عبر اضغط هنا.

ipconference@niip.edu.eg

وأكد المعهد أنه يتم إرسال ملخصات البحوث في موعد غايته 15 فبراير 2025، ويتم إبلاغ المقبولين مبدئيًّا يوم 20 فبراير 2025، ويجب إرسال البحث كاملًا لمن يتم إخطاره في موعد غايته 25 مارس 2025.

ونوه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان بأنه سيتم نشر جميع البحوث المقبولة بعد تحكيمها وضبطها علميًّا في أعداد خاصة من المجلة العلمية للمعهد المنشورة على EKB والحاصلة على 7 من 7 في تقييم المجلس الأعلى للجامعات: Journal of Intellectual Property and Innovation Management

وشدد المعهد على أنه يجب على الباحثين الالتزام بالضوابط الشكلية المتبعة في المجلة قبل نشر البحث في صورته النهائية، ولمراجعة موقع المجلة اضغط هنا

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