بعد الاجتماع الرابع.. 10 معلومات عن مشروع الجينوم المصري

كتب- عمر صبري:

تصدر المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، اهتمامات الجامعيين، وذلك عقب إعلان تفاصيل الاجتماع الرابع له، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، وفيما يلي 10 معلومات عن مشروع الجينوم المصري، بحسب ما أعلنه الوزيران:

1- مشروع الجينوم المصري يحدد الخصائص الوراثية للمصريين.

2- يحدد الطرق المثلى للوقاية والعلاج من الأمراض.

3- المشروع يساهم في تحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المصريين.

4- خفض تكلفة الرعاية الطبية.

5- رسم خطط وقائية تحمي المصريين من الأمراض والأوبئة غير المتوقعة.

6- علاج الأمراض المستعصية، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج.

7- المشروع يساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المستقبلية وتحديد طرق مواجهتها، من خلال دراسة العينات للتوصل إلى طبيعة كل فيروس والعوامل المسببة له، وكيفية مواجهته علاجيًا، وتوقع موجات الفيروسات المقبلة.

8- رسم خريطة بكافة طرق المواجهة والعلاج.

9- اللجان العلمية للمشروع تضم نخبة متميزة من العلماء والخبرات الوطنية في التخصصات العلمية ذات الصلة بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية.

10- المشروع حقق نتائج مهمة للغاية بمشاركة قسم الوراثة بجامعة عين شمس ونتائج المشروع ستظهر بشكل ملموس وواضح مستقبلًا.