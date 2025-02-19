تفاصيل اجتماع مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

عقد، أمس، مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك في أول اجتماع للمجلس عقب توليها المنصب بقرار جمهوري، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس المتخصصون، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية.

شهد الاجتماع تكريم الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقديرًا لجهودها خلال فترة توليها القيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ودورها الفاعل في تطوير نظم الرقابة الأكاديمية، وتعزيز معايير الجودة في البحث العلمي، كما تم الإشادة بانجازاتها مما ساهم في رفع مكانة الجامعة على المستوى البحثي.

كما تم تكريم الدكتور أسامة منصور، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تطوير منظومة الدراسات العليا بالكلية، ودوره الفاعل في دعم البحث العلمي والابتكار في المجال الطبي.

في كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة أماني اسامة كامل أهمية اجتماعات المجلس في تطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث، مشيرةً إلى أهمية التعاون والتكامل بين الكليات المختلفة للاستمرار في رفع مكانة الجامعة محليا وعالميا.

وخلال ‎ الاجتماع، تم التصديق على محضر الجلسة السابقة، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات محورية تتعلق بتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي.

كما تم تقديم عروض توضيحية من الإدارات المختصة، تم خلالها استعراض أهم الإنجازات والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تحسين مستوى الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة ، لتعزيز مكانة جامعة عين شمس الأكاديمية والبحثية، والمساهمة في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في تنمية المجتمع وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

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